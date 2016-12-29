Два человека скончались от отравления метанолом в Нижнем Тагиле

Три случая отравления метанолом зарегистрировано в Нижнем Тагиле.



Два человека скончались, сообщает ресурс ТагилСити.Ру со ссылкой на местный Роспотребнадзор.

Согласно последним данным, за этот год от некачественного алкоголя в регионе пострадали 192 человека, их них 53 скончались. Это меньше, чем в 2015 году. Тогда от отравления суррогатом умерли 107 человек.

Напомним, в России введен 30-дневный запрет на торговлю непищевой продукцией, содержание спирта в которой превышает 25%.

Подобная мера связана с массовым отравлением средством для ванн «Боярышник» в Иркутске.



По последним данным, погибли 76 человек.