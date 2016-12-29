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Два человека скончались от отравления метанолом в Нижнем Тагиле

Состояние третьего пострадавшего оценивается как тяжелое

Три случая отравления метанолом зарегистрировано в Нижнем Тагиле.

Два человека скончались, сообщает ресурс ТагилСити.Ру со ссылкой на местный Роспотребнадзор.

Согласно последним данным, за этот год от некачественного алкоголя в регионе пострадали 192 человека, их них 53 скончались. Это меньше, чем в 2015 году. Тогда от отравления суррогатом умерли 107 человек.

Напомним, в России введен 30-дневный запрет на торговлю непищевой продукцией, содержание спирта в которой превышает 25%.

Подобная мера связана с массовым отравлением средством для ванн «Боярышник» в Иркутске.

По последним данным, погибли 76 человек.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Два человека скончались от отравления метанолом в Нижнем Тагиле

Состояние третьего пострадавшего оценивается как тяжелое

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