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Турпоток в Калининградскую область увеличился на 40%

В этом году регион посетило около 1,4 млн туристов

Туристический поток в Калининградскую область возрос на 30–40% по сравнению с прошлым годом. По предварительным оценкам, в текущем году регион посетило около 1,4 млн туристов, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, фактор сезонности в туризме по региону снижается. Он также отметил, что из областного бюджета на продвижение Калининградской области на внутреннем и международном рынке туризма в 2016 году было выделено около 20 млн рублей.

«С октября и по апрель реализуется проект «Карта гостя» — программа лояльности для туристов, в которой уже принимают участие 22 туристские организации. Кроме того, регион зарекомендовал себя как эффективная конгресс-площадка», — цитирует Алиханова «Клопс.Ru».

В следующем году в регионе пройдут такие мероприятия, как гастрономический фестиваль, форум волонтеров ЧМ-2018, I Всероссийский съезд туроператоров проекта «Серебряное ожерелье России», форум блогеров и туристическая выставка «PRO Туризм 2017».

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Турпоток в Калининградскую область увеличился на 40%

В этом году регион посетило около 1,4 млн туристов

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