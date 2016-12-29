Путин согласился сократить военное присутствие РФ в Сирии

Российский президент Владимир Путин согласился с предложением Министерства обороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.

«Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного», — сообщил президент в ходе встречи с главами Минобороны и Министерства иностранных дел РФ Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Путин также подчеркнул, что Россия и дальше будет «безусловно продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом».

Глава государства добавил, что будут и дальше исполняться договоренности, достигнутые по развитию пункта базирования вооруженных сил РФ в Тартусе и на аэродроме Хмеймим.

Путин также выразил благодарность Шойгу и Лаврову за то, «что было сделано на этом очень важном участке борьбы с международным терроризмом».