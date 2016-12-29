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Провалом завершился эксперимент, проведенный полицией под Курском

Жители города не обратили внимание на подозрительный пакет в торговом центре

В Железногорске Курской области полицейские решили проверить бдительность местных жителей.

В одном из торговых центов они оставили пакет с муляжом взрывчатки. Таким образом, правоохранители хотели отработать действия посетителей большого магазина при возникновении ЧС.

Каково же было их удивление, когда ни персонал, ни покупатели не заметили подозрительного свертка.

Организаторам эксперимента самим пришлось указать на него, сообщает ресурс KurskCity.ru.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Провалом завершился эксперимент, проведенный полицией под Курском

Жители города не обратили внимание на подозрительный пакет в торговом центре

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