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Минприроды создаст реестр недобросовестных участников аукционов

Ведомство рассчитывает, что список таких компаний появится уже в декабре 2017 года 

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Министерство природных ресурсов и экологии планирует внести изменения в закон «О недрах». Ведомство предлагает создать реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр и планирует определить основания для отказа в приеме заявки на участие в аукционе при нахождении компании-заявителя в реестре. Об этом говорится в предлагаемых Минприроды изменениях к федеральному закону «О недрах».

В настоящее время наиболее распространенной формой предоставления права пользования недрами для разведки и добычи полезных ископаемых является аукцион. При этом на практике встречаются компании, которые систематически участвуют в аукционах, предлагая наибольший размер разового платежа, однако не уплачивают заявленную на торгах сумму.

По мнению министерства, предлагаемые изменения помогут избавиться от умышленных срывов аукционов. Реализация законодательной инициативы обеспечит допуск к участию в аукционах реально заинтересованных компаний и отсеет спекулянтов, считают в ведомстве. Планируется, что данные изменения будут приняты уже в декабре 2017 года.

При этом предполагается, что федеральным органом исполнительной власти, который будет вести реестр, станет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Проект закона предусматривает возможность исключения данных о недобросовестной деятельности компании из реестра по истечении двух лет с момента внесения сведений.

Минприроды регулярно совершенствует законодательство в сфере недропользования, в том числе следит за выполнением компаниями лицензионных обязательств. Например, министерство предложило изменение в закон «О недрах», которое позволяет единственному участнику аукциона в конечном счете получать право на пользование участком недр. До принятия этих изменений аукцион с единственным участником признается несостоявшимся.

В 2015 году президент России Владимир Путин дал Минприроды поручение о проведении разовой актуализации лицензий в сфере недропользования, основная задача которой — приведение всех лицензий в соответствие с действующим законодательством.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской 28 декабря сообщил Владимиру Путину о том, что Минприроды занимается подготовкой закона по актуализации лицензий. Министр пояснил, что в рамках действующей актуализации было изъято более 140 лицензий на недропользование.

— В рамках актуализации мы уже изъяли более 140 лицензий — где есть невыполнение условий и видно, что никакая актуализация здесь ничем не поможет, — сказал Сергей Донской.

Министр отметил, что по тем лицензиям, где не проводятся работы, не сдается геоинформация и есть задолженности по налогам и платежам, Минприроды не будет проводить актуализацию.

Сергей Донской также рассказал о том, что объем обязательств недропользователей после актуализации лицензий увеличивается на 25–30%, заметив, что процесс актуализации лицензий закончен практически на 100%.

— Получилось, что на 1 декабря более 4 тыс. лицензий, точнее 4467 лицензий, актуализированы, из них по углеводородам — 2380 лицензий и 2087 лицензий — по твердым полезным ископаемым. Фактически объем обязательств по лицензиям увеличился на 25–30%, — сказал глава Минприроды.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев считает, что эта инициатива сильнее всего затронет мелких и средних недропользователей и практически не отразится на крупных игроках.

— Нельзя сказать, что сейчас вопрос о недобросовестных участниках стоит настолько остро, эта проблема не так актуальна. Скорее всего, инициатива нацелена на будущее: больших участков остается не так много, больше в основном мелких. Соответственно, ими интересуются мелкие и средние компании. Думаю, министерство, видя изменения в структуре участия, хочет в будущем обезопасить этот инструмент и отрасль от потрясений и спекуляций, — резюмировал Алексей Белогорьев.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Минприроды создаст реестр недобросовестных участников аукционов

Минприроды создаст реестр недобросовестных участников аукционовВедомство рассчитывает, что список таких компаний появится уже в декабре 2017 года 

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