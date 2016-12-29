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Четверг,
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В Ульяновске выявили 32 случая заболевания гонконгским гриппом

Эпидемический порог по ОРВИ в регионе превышен на 47,5%

В Ульяновске 32 человека заболели за неделю гонконгским гриппом A (H3N2). Об этом сообщил министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Павел Дегтярь.

По его словам, по совокупному населению эпидемический порог по ОРВИ в регионе превышен на 47,5%. В том числе, он вырос и среди детей школьного возраста на 17,2%.

«В целом показатель заболеваемости вырос на 7,1% по сравнению с предыдущей неделей. В городе Ульяновске зарегистрировано 8876 случаев ОРВИ и гриппа, что выше недельного эпидпорога на 57,6%», — цитирует Павла Дягтеря 1ul.ru.

На сегодняшний день на карантин закрыли три школы в Ульяновске. Частично приостановлен учебный процесс в 36 классах в 15 школах Барышского и Ульяновского районов, области.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В Ульяновске выявили 32 случая заболевания гонконгским гриппом

Эпидемический порог по ОРВИ в регионе превышен на 47,5%

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