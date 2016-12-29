Гарантами прекращения огня в Сирии являются Россия и Турция

Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.0030 декабря, его гарантами являются Россия и Турция. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция и Россия являются гарантами соглашения», — цитирует министра «РИА Новости» со ссылкой на агентство Anadolu. Отмечается, что соглашение о перемирии огня не охватывает группировки, которые включены в список террористических.

О том, что режим прекращения огня вступает в силу с полуночи 30 декабря сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.