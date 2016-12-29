Аномальных морозов в столичном регионе не будет

Но нынешняя зима будет холоднее, чем прошлая
Жители московского региона могут не опасаться аномальных морозов этой зимой.
Она будет спокойной, хотя и суровее, чем предыдущая. Об этом рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, которые приводит ресурс «Подмосковье сегодня», температурный фон будет на 4–5 градусов ниже, чем год назад. И это нормально, сказал Вильфанд, просто москвичи привыкли к более теплой зимней погоде.
Ранее в интервью «Известиям» главный метеоролог страны рассказал, какой будет предстоящая новогодняя ночь.
По прогнозам, температура будет опускаться до – 7С. Снега ждать не стоит.