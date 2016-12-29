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Четверг,
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Аномальных морозов в столичном регионе не будет

Но нынешняя зима будет холоднее, чем прошлая

Жители московского региона могут не опасаться аномальных морозов этой зимой.

Она будет спокойной, хотя и суровее, чем предыдущая. Об этом рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, которые приводит ресурс «Подмосковье сегодня», температурный фон будет на 4–5 градусов ниже, чем год назад. И это нормально, сказал Вильфанд, просто москвичи привыкли к более теплой зимней погоде.

Ранее в интервью «Известиям» главный метеоролог страны рассказал, какой будет предстоящая новогодняя ночь.

По прогнозам, температура будет опускаться до – 7С. Снега ждать не стоит.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Аномальных морозов в столичном регионе не будет

Но нынешняя зима будет холоднее, чем прошлая

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