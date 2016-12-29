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Дополнительные рейсы пустят в Пензу на новогодние праздники

Перевозку пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга осуществит компания «РусЛайн»

Дополнительные рейсы пустят в Пензу в период новогодних праздников. Самолеты авиакомпании «РусЛайн» будут летать из Москвы и Санкт-Петербурга.

Первый рейс по маршруту Санкт-Петербург – Пенза отправится из северной столицы 29 декабря в 19.35. Еще один дополнительный самолет отправится 6 января.

Дополнительные самолеты в Москву отправятся из Пензы 2, 4 и 6 января в 07.05, а также 8 января в 09.15, отмечает ИА «Пенза-пресс».

Точное расписание рейсов опубликовано на сайте пензенского аэропорта.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Дополнительные рейсы пустят в Пензу на новогодние праздники

Перевозку пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга осуществит компания «РусЛайн»

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