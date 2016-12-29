Путин и ас-Сиси договорились о контактах на различных уровнях

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.



Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы лидеры договорились о предстоящих контактах между странами на различных уровнях, а также затронули некоторые актуальные вопросы сотрудничества.

«Прежде всего — планы возобновления в ближайшей перспективе регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром», — отметили в Кремле.



Кроме того, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили урегулирование кризисов в Сирии и Ливии.



Ас-Сиси также выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета Ту-154 над Черным морем.



Телефонный разговор состоялся по инициативе Каира.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов сообщил, что российская делегация авиаспециалистов может посетить Египет, чтобы провести проверку египетских воздушных гаваней в течение недели после получения приглашения от Египта.



Напомним, 6 ноября 2015 года авиасообщение России с Египтом было временно приостановлено из-за крушения российского самолета А321 компании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной катастрофы был признан теракт. Катастрофа была признана крупнейшей в истории СССР и России.