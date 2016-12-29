Псковские охотники отказываются отлавливать волков, нападающих на скот

В Псковской области возникла острая проблема с волками, которые нападают на домашний скот. От этого терпят убытки жители четырех деревень в Пыталовском районе: Пунино, Емилово, Бороусы, Жугури.



Одна из пострадавших женщин обратилась у губернатору области Андрею Турчаку с просьбой помочь в решении вопроса, сообщает «Псковская лента новостей».

Гражданка рассказала, что в ее личном хозяйстве волк загрыз 39 овец, от травм в общей сложности погибли 54 животных. «Волки нас заедают», — подчеркнула она. Местные охотники отказываются отлавливать хищников, так как не видят смысла в компенсации в 10 тыс. рублей за шкуру.

Андрей Турчак в ответ предложил призвать мужчин к ответственности, выступить перед ними и дать им «эмоциональный заряд». Однако местная жительница заявила, что более эффективно будет компенсировать каждого убитого волка кабаном или лосем.

Тогда губернатор призвал организовать инициативную группу для разработки рекомендаций и пообещал взять ситуацию под личный контроль. Заявительница предупредила главу региона, что ей хотелось бы решить проблему с волками тихо, без привлечения президента Путина или ведущего ток-шоу Андрея Малахова.