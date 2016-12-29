Чиновников администрации главы Хакасии подозревают в хищении 200 млн

Чиновников из администрации главы Хакасии подозревают в хищении почти 200 млн рублей. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело о мошенничестве в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов.



Подозреваемые по этому делу стали четверо чиновников администрации Хакасии и четыре директора подконтрольных им коммерческих организаций. Следствие полагает, что с 1 декабря 2015 по 27 декабря 2016 года в Абакане они закупали медоборудование, лекарства и расходные материалы для бюджетных учреждений здравоохранения Хакасии. При этом закупки велись по ценам, значительно превышающим их среднерыночную стоимость.

Сообщается, что одним из фигурантов уголовного дела является руководитель администрации Владимир Бызов. Он обвиняется в получении взятки на 17 млн рублей. По данным следствия, он с 8 июня по 30 августа 2016 года он получил деньги за содействие в заключении госконтрактов.

Все фигуранты уголовного дела задержаны. Им предъявлены обвинения. Следователи ходатайствуют об их заключении под стражу.

Сейчас следователи проводят обыски в служебных кабинетах и жилищах обвиняемых, передает ИА FlashSiberia.

