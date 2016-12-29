Премьер Италии: у нас с Трампом может быть общая позиция по России

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил о наличии общих точек соприкосновения с избранным президентом США Дональдом Трампом по отношению к России.

Об этом политик заявил в Риме на пресс-конференции. «Очевидно, что есть точки соприкосновения» с Трампом по поводу отношений с Россией, приводит Блумберг слова Джентилони.

При этом итальянский премьер отметил, что независимо от того, кто занимает Белый дом, основам отношений Италии и США ничто не угрожает.