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Путин призвал Дамаск и оппозицию поддержать достигнутые договоренности

Ранее стало известно, что режим прекращения огня в Сирии вступает в силу с полуночи 30 декабря

Владимир Путин призвал Дамаск и «умеренную» сирийскую оппозицию, ранее договорившихся о режиме прекращения огня, поддержать достигнутые соглашения. Российский лидер также выразил надежду, что стороны конфликта приедут на мирные переговоры в Астану.

«Нужно сейчас сделать всё для того, чтобы эти договоренности вступили в силу, чтобы они заработали», — приводит слова Путина «Федеральное агентство новостей».

О том, что режим прекращения огня вступает в силу с полуночи 30 декабря сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече Владимиром Путиным.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Путин призвал Дамаск и оппозицию поддержать достигнутые договоренности

Ранее стало известно, что режим прекращения огня в Сирии вступает в силу с полуночи 30 декабря

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