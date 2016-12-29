Путин призвал Дамаск и оппозицию поддержать достигнутые договоренности

Владимир Путин призвал Дамаск и «умеренную» сирийскую оппозицию, ранее договорившихся о режиме прекращения огня, поддержать достигнутые соглашения. Российский лидер также выразил надежду, что стороны конфликта приедут на мирные переговоры в Астану.

«Нужно сейчас сделать всё для того, чтобы эти договоренности вступили в силу, чтобы они заработали», — приводит слова Путина «Федеральное агентство новостей».

О том, что режим прекращения огня вступает в силу с полуночи 30 декабря сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече Владимиром Путиным.

