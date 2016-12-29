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У Джорджа Майкла осталось три неизданных альбома

Певец считал записи неудачными

У британского певца Джорджа Майкла, скончавшегося 25 декабря, осталось 3 неизданных музыкальных альбома. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

Вполне возможно, по информации издания, записи, находящиеся на этих трех альбомах, широкая так и не сможет оценить, поскольку сам певец был ими недоволен и считал неудачными.

Рабочие названия альбомов - Trojan Souls, Extended Plaything иWhite Light.

Одну из песен с последнего неизданного альбома Джордж Майкл исполнял на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, сообщает «Ридус».

Певец скончался в Англии на 54-м году жизни от сердечной недостаточности.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

У Джорджа Майкла осталось три неизданных альбома

Певец считал записи неудачными

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