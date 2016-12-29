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Четверг,
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Путин подписал указ об отсрочке наказания для преступников-наркоманов

Ее срок не может превышать пяти лет

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которму суд может отсрочить наказание преступникам, больным наркоманией, проходящим по делам о незаконном хранении и перевозке наркотиков.

Документ подразумевает отсрочку наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской, социальной реабилитации преступников, которые страдают от наркотической зависимости.

Отсрочка не может превышать пяти лет, передает «Федеральное агентство новостей».

Закон действует для тех преступников, которые впервые осуждены за подобные преступления. Получить отсрочку смогут лишь те, кто захочет добровольно пройти курс лечения от наркомании.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Путин подписал указ об отсрочке наказания для преступников-наркоманов

Ее срок не может превышать пяти лет

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