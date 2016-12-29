Путин подписал указ об отсрочке наказания для преступников-наркоманов

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которму суд может отсрочить наказание преступникам, больным наркоманией, проходящим по делам о незаконном хранении и перевозке наркотиков.

Документ подразумевает отсрочку наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской, социальной реабилитации преступников, которые страдают от наркотической зависимости.

Отсрочка не может превышать пяти лет, передает «Федеральное агентство новостей».

Закон действует для тех преступников, которые впервые осуждены за подобные преступления. Получить отсрочку смогут лишь те, кто захочет добровольно пройти курс лечения от наркомании.