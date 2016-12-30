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Кавказ научился кормить бюджет

Поступления в казну от акцизов по крепкому алкоголю в регионах СКФО выросли в два раза

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В этом году удалось добиться перелома в ситуации с уплатой акцизов на Северном Кавказе, который является одним из крупнейших производителей крепкого алкоголя в стране, но из-за разнообразных схем предприятия часто уходили от налогообложения. Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с правоохранительными органами и Росалкогольрегулированием провела работу по пресечению «серых» сделок, в результате сбор акцизов на крепкий алкоголь вырос в регионе практически вдвое. 

Масштабные схемы уклонения от уплаты акцизов в 2016 году были пресечены прежде всего в республиках Северного Кавказа, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин. По данным казначейства за 10 месяцев, поступления акцизов по всем группам товаров в СКФО выросли на 25%, до 27 млрд рублей. Этот результат стал следствием вывода из тени производства и оборота алкогольной продукции. Работу по пресечению «серых» схем на протяжении всего уходящего года вела созданная по поручению президента России Владимира Путина межведомственная рабочая группа с участием Минфина, ФНС, Росалкогольрегулирования и правоохранительных органов, объясняет налоговая.

Наибольшего успеха удалось добиться в СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ). Если за 10 месяцев прошлого года из региона поступило 3,6 млрд рублей акцизов на крепкий алкоголь, то в этом году эта цифра практически удвоилась и составила 6,1 млрд. При этом доля СКФО в акцизе по крепкому алкоголю выросла с 8 до 12%.

На Кавказе производится значительная часть российского алкоголя, при этом местные компании нередко используют различные схемы по уходу от налогообложения. По экспертным оценкам, российский бюджет теряет около 40 млрд рублей в год из-за теневого рынка алкоголя. Поэтому бороться с негативной практикой пришлось Минфину, под контроль которого с этого года перешло Росалкогольрегулирование. 

Предприятия из регионов Северного Кавказа нередко использовали фальшивые банковские гарантии по акцизам по спирту — это региональная специфика, объясняет управляющий партнер АО «2К» Тамара Касьянова. По ее словам, схемы ухода от налогообложения строились через договоренности с сотрудниками кредитных организаций, которые обеспечивали производителей алкоголя фальшивыми банковскими гарантиями. И за счет этого они получали возможность уйти от уплаты авансовых платежей по акцизам на произведенную продукцию.

— Сложно представить, что длительный срок работы такой схемы был бы возможен без участия банков, поскольку службы безопасности быстро должны перекрывать подобные утечки, — предполагает Тамара Касьянова.

Подобные нарушения типичны для банковской отрасли: фальсификация банковских гарантий — достаточно распространенное явление, особенно в отсутствие единого реестра выданных банковских гарантий, подтверждает юрист «Юков и партнеры» Екатерина Сопко.

— Такие схемы распространены на Северном Кавказе, доходы бюджетов некоторых республик на 70% формируются алкогольной отраслью. Заводы в Кабардино-Балкарии отражали в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная система контроля производства и продажи спиртных напитков) значительно больше произведенной продукции, чем в декларациях, что приводило к росту налоговой задолженности, — сказала она.

По оценке юриста, объем недоплаченных акцизов в целом по региону достигал 24 млрд рублей.

ЦБ не ответил на запрос «Известий» относительно участия банков в этих схемах.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Кавказ научился кормить бюджет

Кавказ научился кормить бюджетПоступления в казну от акцизов по крепкому алкоголю в регионах СКФО выросли в два раза

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