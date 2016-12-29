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Строительство двух очередей ТЭС в Крыму построят через полгода

Завершение их строительства перенесли из-за задержек поставок турбин

Завершение строительства первой и второй очередей Симферопольской и Севастопольской тепловых электростанций перенесут примерно на полгода, сообщила министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина. По ее словам, со стороны «Крымэнерго» спроектированы и ведутся заходы сетевых объектов.

«По строительству самих станций существует определенная задержка и, как руководитель «Ростеха» уже заявил, отставание — полгода», — цитирует Бородулину ИА «Крыминформ».

Министр отметила, что речь идет не только о переносе окончания строительства двух, очередей, но и о завершении проекта в целом.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что сроки сдачи в эксплуатацию крымских ТЭС перенесут из-за задержек с поставкой турбин.

Строительство двух тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе ведется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя до 2020 года». Сдача первой очереди тепловой электростанции запланирована на сентябрь 2017 года, а второй — на март 2018 года. Ожидается, что строительство ТЭС позволит Крыму укрепить энергобезопасность.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Строительство двух очередей ТЭС в Крыму построят через полгода

Завершение их строительства перенесли из-за задержек поставок турбин

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