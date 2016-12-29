Правительство Пермского края отправлено в отставку

Правительство Пермского края в полном составе отправлено в отставку. Соответствующий указ подписал глава региона Виктор Басаргин. До формирования нового состава кабинета министрам поручено исполнять свои обязанности.

Решение об отставке правительства было принято после оценки исполнения государственных программ в регионе, которая показала, что кабмин не справился, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Губернатор Пермского края объявил об отставке краевого правительства еще неделю назад, но тогда никаких официальных документов на этот счет издано не было. Новый состав кабмина будет определен после новогодних каникул.