На строящейся ТЭЦ Уфы завершен монтаж основного силового оборудования

В Уфе закончены основные работы в энергоблоке № 2 на Затонской ТЭЦ, которую планируют запустить в 2017 году. Строители смонтировали крупные конструкции, которые являются главным оборудованием станции.



Всего в составе «силового острова» две газотурбинные установки, две паровые турбины и два котла-утилизатора. В ближайшее время генподрядчик совместно с заводом-изготовителем начнет монтаж элементов, сообщает ИА «Башинформ».



Оборудование энергоблока № 1 было установлено ранее. Сейчас энергостроители работают над обвязкой вспомогательных деталей, монтажом паропроводов и трубопроводов сетевой и циркуляционной воды.

Строительство Затонской ТЭЦ занимается ООО «Интер РАО-Инжиниринг». Проектная электрическая мощность будущей станции 440 мегаватт, тепловая — 290 гигакалорий в час. Это крупнейший инвестпроект в истории энергосистемы Башкортостана за последние 40 лет.



После запуска Затонской ТЭЦ снизится дефицит электрической мощности в уфимском энергоузле во время пиковых нагрузок, надежность энергоснабжения жителей города повысится.