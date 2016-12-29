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На строящейся ТЭЦ Уфы завершен монтаж основного силового оборудования

Затонская станция — крупнейший инвестпроект в истории энергосистемы Башкириии за 40 лет

В Уфе закончены основные работы в энергоблоке № 2 на Затонской ТЭЦ, которую планируют запустить в 2017 году. Строители смонтировали крупные конструкции, которые являются главным оборудованием станции.

Всего в составе «силового острова» две газотурбинные установки, две паровые турбины и два котла-утилизатора. В ближайшее время генподрядчик совместно с заводом-изготовителем начнет монтаж элементов, сообщает ИА «Башинформ».

Оборудование энергоблока № 1 было установлено ранее. Сейчас энергостроители работают над обвязкой вспомогательных деталей, монтажом паропроводов и трубопроводов сетевой и циркуляционной воды.

Строительство Затонской ТЭЦ занимается ООО «Интер РАО-Инжиниринг». Проектная электрическая мощность будущей станции 440 мегаватт, тепловая — 290 гигакалорий в час. Это крупнейший инвестпроект в истории энергосистемы Башкортостана за последние 40 лет.

После запуска Затонской ТЭЦ снизится дефицит электрической мощности в уфимском энергоузле во время пиковых нагрузок, надежность энергоснабжения жителей города повысится.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

На строящейся ТЭЦ Уфы завершен монтаж основного силового оборудования

Затонская станция — крупнейший инвестпроект в истории энергосистемы Башкириии за 40 лет

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