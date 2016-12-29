Поздравление президента жители Казани увидят на фасаде «Казань Арены»

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина покажут в новогоднюю ночь в Казани на медиафасаде стадиона «Казань Арена», сообщили в пресс-службе стадиона.

«Впервые подготовлен подарок — возможность не просто провести новогоднюю ночь под открытым небом, но и насладиться трансляцией праздничной программы, поздравлением президента, боем курантов прямо на площади перед стадионом «Казань Арена», — приводит заявление пресс-службы ProKazan.ru.

Кроме того, на фасаде стадиона будет транслироваться праздничная программа. Трансляция продлится до 04.00.

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