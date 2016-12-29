СМИ назвали имя следующего Генерального секретаря НАТО

Самым вероятным претендентом на пост генсека НАТО британская пресса называет бывшего премьер-министра страны Дэвида Кэмерона. Кандидатуру Кэмерона может предложить нынешний глава правительства Великобритании Тереза Мэй.

«РИА Новости» со ссылкой на Daily Mail сообщает, что в случае если кандидатура Кэмерона будет предложена, то ее многие поддержат.

Издание пишет, что Великобритания «является наиболее значимой страной в военном плане». Власти Соединенного Королевства заинтересованы, чтобы гражданин страны стал Генеральным секретарем НАТО.

«Мы должны найти для него [Кэмерона] место, он может предложить очень многое», — говорится в статье.