«Родченков хочет легализоваться в США и поэтому пишет доносы»

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба дал пресс-конференцию по итогам 2016 года. Большинство вопросов журналистов ожидаемо касались сферы антидопинга. Функционер подчеркнул, что Россия жестко борется с допингом, а если к атлетам всех стран подходить с одинаковыми требованиями, наши спортсмены могут оказаться самыми «чистыми».



— Я официально заявляю: мы как страна, на уровне президента РФ и правительства, жестко боремся с допингом, — заявил Владимир Уйба. — И как руководитель ФМБА я могу сказать, что наша сборная самая «чистая», если подходить ко всем командам мира с одним мерилом. А если применять терапевтические исключения — это инструмент Международного антидопингового агенства (WADA), который они избрали, чтобы долбить нас по голове.



По мнению Владимира Уйбы, сотрудники WADA применяют двойные стандарты по отношению к спортсменам.



— Взлом хакерами базы данных WADA дал нам информацию о том, что у ведущих иностранных спортсменов оформлены терапевтические исключения на гормоны и препараты, которые относятся к наркотическим, — продолжил эксперт. — Чтобы получить терапевтические исключения для России, надо пройти большое количество согласований, и не факт, что это подтвердят в WADA. Что это за подход? Для нас исключение можно оформить только на период заболевания, а отдельная спортсменка из США годами принимает наркотики, потому что у нее якобы боязнь толпы. Или, например, нашего спортсмена обвиняют в применении допинга из-за того, что он три раза не сдал тест допинг-комиссару. Объясню, как это делается. У элитных спортсменов график расписан на год вперед. Комиссар WADA может приехать и проверить его в любой момент. И они приезжают на час позже, зная, что спортсмен должен уезжать в аэропорт. Так происходит один раз, другой. А в своем протоколе они пишут, что атлет отказался от сдачи теста. Мы объясняем, что спортсмен в этот день улетал, но этого никого не волнует. И такое отношение — только к нашим спортсменам.



Функционер уверен, что травля России со стороны WADA продолжится. Во многом это связано с удачным выступлением нашей сборной на Олимпийских играх 2016 года. Напомним, что по общему числу наград россияне пропустили вперед только спортсменов из США, Великобритании и Китая.



— В Рио сборная России заняла почетное четвертое место, обезглавленная команда без двух главных медалеемких федераций — легкой и тяжелой атлетики, — заявил Владимир Уйба. — Это победа, которую вряд ли смогут переварить наши коллеги. Они продолжат обвинять наших спортсменов, это элемент политического давления.



Также глава ФМБА рассказал, почему был лишен серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро российский боксер Михаил Алоян.



— У нашего боксера заболевание, при котором постоянно заложен нос, — сообщил Владимир Уйба. — Он принимает эфедриновые препараты — сосудосуживающие, чтобы дышать на ринге. Действительно, этого нельзя было делать, но человек автоматически прыснул себе в нос... Можно посмотреть — он принимал именно этот препарат, мы показали это. Но никого не волнует, что это терапевтическое исключение (TUE) в чистом виде. Говорят — лечите его, пусть он выходит на ринг без капель, содержащих эфедрин. Всем разрешают то, о чем мы даже думать не можем. Мы в Рио-де-Жанейро рекордсмены — у нас взяли в три раза больше анализов, чем у любой другой страны. Но несчастный Алоян с его каплями... И смешно, и больно. Он не принимал наркотиков, гормонов — прыснул два раза, потому что не мог дышать. Можно было вынести порицание, доктора поругать. Но подход — забрать медаль, ошельмовать: «Он — допингист».



По просьбе корреспондента «Известий» глава ФМБА прокомментировал показания экс-директора московской лаборатории Григория Родченкова, которые легли в основу расследования канадского юриста Ричарда Макларена.



— Напрямую с Родченковым мы не сотрудничали, богатого опыта общения у меня с ним не было, — сказал Владимир Уйба. — Он был сотрудником РУСАДА, которое входит в Минспорта. Мы же проводим работу по медицинскому и медико-биологическому сопровождению спортсменов. Что касается слов Родченкова про какие-то алкогольные коктейли, то для специалистов они достаточно комичны. Что мешало WADA сделать исследования в 2014 году и обнаружить компоненты этого коктейля? Мы ведь знаем, как устроена эта работа. При мощнейшей системе контроля во время проведения Олимпиады у WADA не было ни одного достоверного факта. Они бы тут же о нем объявили, но почему по прошествии двух лет начинаются поиски каких-то вещей по выдуманным историям от Родченкова. Я отношу это к тому, что человеку надо как-то легализоваться в США, жить на что-то, поэтому он начинает писать доносы.