В рекордный полет Конюхов отправится из Ярославской области

Известный путешественник Федор Конюхов намерен установить мировой рекорд по длительности беспосадочного полета на аэростате. Для старта он выбрал город Рыбинск Ярославской области.

Путешественник собирается побить предыдущий мировой рекорд, который длился 50 часов 39 минут. Конюхов намерен пролететь дольше. В качестве второго пилота полетит вице-президент Федерации воздухоплавания России Иван Меняйло.



Федор Конюхов полетит на самом большом в России аэростате. Старт экспедиции состоится на рассвете в один из наиболее благоприятных для полета дней с 12 по 16 января с аэродрома Южный.

Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», рекордный полет Федора Конюхова рыбинцы отметят праздником воздухоплавания. Участники смогут узнать все об аэростатах, познакомиться с путешественниками и даже подняться в воздух на одном из аэростатов группы поддержки.

Федор Конюхов — первый россиянин, побывавший на всех семи высочайших вершинах мира, на Южном и Северном полюсах. На его счету несколько мировых рекордов. Он в одиночку пересек Тихий океан на гребной лодке с мировым рекордом в 159 суток 14 часов 45 минут.



Российский путешественник стал также первым в истории воздухоплавателем, сумевшим совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре с первой попытки.

Читайте также:



Федор Конюхов стал «Пилотом года 2016»