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Путин поручил ограничить кредитование граждан с высокой задолженностью

Правительство РФ должно подготовить предложения для ограничения выдачи займов к 1 марта 2017 года

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку подготовить предложения для ограничения выдачи потребкредитов гражданам с высокой задолженностью.

Правительство к 1 марта 2017 года должно представить предложения об установлении обязанности для банков и некредитных финансовых организаций при выдаче займов проверять, есть ли у гражданина еще какие-либо обязательства по другим кредитам.

Также президент поручил правительству и Банку России к 1 марта разработать предложения по ограничению прав кредитора требовать просроченный долг по кредиту, если на момент заключения договора соотношение ежемесячного дохода заемщика к размеру ежемесячных платежей по долгу превышало значение, которое устанавливается ЦБ.

Сейчас Центробанк законодательно не ограничивает долговую нагрузку физлиц в зависимости от их доходов.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Путин поручил ограничить кредитование граждан с высокой задолженностью

Путин поручил ограничить кредитование граждан с высокой задолженностьюПравительство РФ должно подготовить предложения для ограничения выдачи займов к 1 марта 2017 года

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