Путин поручил ограничить кредитование граждан с высокой задолженностью

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку подготовить предложения для ограничения выдачи потребкредитов гражданам с высокой задолженностью.

Правительство к 1 марта 2017 года должно представить предложения об установлении обязанности для банков и некредитных финансовых организаций при выдаче займов проверять, есть ли у гражданина еще какие-либо обязательства по другим кредитам.



Также президент поручил правительству и Банку России к 1 марта разработать предложения по ограничению прав кредитора требовать просроченный долг по кредиту, если на момент заключения договора соотношение ежемесячного дохода заемщика к размеру ежемесячных платежей по долгу превышало значение, которое устанавливается ЦБ.

Сейчас Центробанк законодательно не ограничивает долговую нагрузку физлиц в зависимости от их доходов.