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В Череповце женщина отсудила у детсада 50 тыс. рублей за травму дочери

Девочка пострадала из-за того, что в учреждении не создали условия для обеспечения охраны жизни и здоровья детей

Жительница Череповца получит 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за травму, которую получила ее несовершеннолетняя дочь в детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры Череповецкого района.

По данным Сpv.Ru, в августе текущего года девочка получила тяжелую травму в детском саду № 38 «Рябинка» из-за того, что в дошкольном учреждении не были созданы надлежащие условия для обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников учреждения.

По данному факту было возбуждено дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП «Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».

Виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Постановление суда вступило в законную силу.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В Череповце женщина отсудила у детсада 50 тыс. рублей за травму дочери

Девочка пострадала из-за того, что в учреждении не создали условия для обеспечения охраны жизни и здоровья детей

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