Директор предприятия в Ухте получил пять лет за хищение 20 млн рублей

В Ухте вынесен приговор по делу генерального директора ООО «Стройкомплект» Алексея Куликова, обвиняемого в многомиллионных хищениях при строительстве детского сада. За мошенничество в особо крупном размере и растрату бюджетных средств предприниматель получил пять лет лишения свободы.



Контракт на 132,9 млн рублей был заключен с управлением капитального строительства Ухты в сентябре 2008 года. По его условиям, до декабря 2011 года «Стройкомплект» должен был построить детский сад на 205 мест.



В итоге часть работ на объекте была выполнена некачественно или не выполнена совсем, однако Куликов предоставил документы на оплату контракта, похитив более 20 млн рублей.

Как сообщает ИА «Комиинформ», детский сад удалось ввести в эксплуатацию лишь летом 2012 года. Из-за нарушений при строительстве в одном из помещений с потолка обрушилась штукатурка, местами провалился пол, появилась плесень на стенах.



Суд назначил Куликову наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и признал за прокуратурой и администрацией муниципального образования право на удовлетворение иска о возмещении вреда, причиненного преступлением.