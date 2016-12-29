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Мутко поздравил строителей с вводом в эксплуатацию «Зенит-Арены»

Вице-премьер добавил, что остается адаптировать стадион к первому матчу

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге с успешным вводом в эксплуатацию «Зенит-Арены».

«Стадион введен в строй, остается его адаптация к первому матчу. Это будет матч «Зенита» в апреле», — отметил Мутко, цитирует «Федеральное агентство новостей».

Ранее «Известия» сообщали, что Ростехнадзор проводил сертификацию объекта. Инспекторами было проверено 40 коробок с документами. По итогам инспекции было выдано заключение о соответствии «Зенит-Арены» всем требованиям.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Мутко поздравил строителей с вводом в эксплуатацию «Зенит-Арены»

Вице-премьер добавил, что остается адаптировать стадион к первому матчу

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