«Зенит» готов выкупить Ракицкого у «Шахтера» за €15 млн

Это в два раза меньше, чем требует продавец
«Зенит» заинтересовался Ярославом Ракицким, защитником «Шахтера» и сборной Украины. Об этом сообщил турецкий Ajansspor.
По данным источника издания, 27-летнего игрока «Зенит» готов выкупить у «Шахтера» за €15 млн. Однако украинский клуб назначил цену в €30 млн.
Ранее услугами игрока Ракицкого заинтересовался турецкий клуб «Бешикташа», однако он готов заплатить за футболиста только €5 млн, сообщает «Спорт-Экспресс».
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