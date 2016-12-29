«Зенит» готов выкупить Ракицкого у «Шахтера» за €15 млн

«Зенит» заинтересовался Ярославом Ракицким, защитником «Шахтера» и сборной Украины. Об этом сообщил турецкий Ajansspor.

По данным источника издания, 27-летнего игрока «Зенит» готов выкупить у «Шахтера» за €15 млн. Однако украинский клуб назначил цену в €30 млн.

Ранее услугами игрока Ракицкого заинтересовался турецкий клуб «Бешикташа», однако он готов заплатить за футболиста только €5 млн, сообщает «Спорт-Экспресс».

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