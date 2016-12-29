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Пограничники Литвы зафиксировали дрон, вылетевший от Калининграда

Об этом заявил директор Службы охраны государственной границы Литвы Ренатас Пожела

Литовские пограничники в ночь на четверг зафиксировали влетевший на территорию республики со стороны Калининградской области РФ дрон.

По данным директора Службы охраны границы Ренатаса Пожелы, дрон провел на территории Литвы несколько минут. Беспилотник якобы находился на расстоянии 100 м от границы, уточняет «РИА Новости».

После этого он вернулся на территорию РФ. «Основная версия случившегося — контрабандисты разведывали территорию и искали место, где безопасно можно перенести грузы на литовскую сторону», — сказал Пожела.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Пограничники Литвы зафиксировали дрон, вылетевший от Калининграда

Об этом заявил директор Службы охраны государственной границы Литвы Ренатас Пожела

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