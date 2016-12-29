В Тольятти елку, символизирующую вертикаль власти, заменили на обычную

В Автозаводском районе Тольятти местные жители, расстроившиеся из-за отсутствия праздничного убранства к Новому году, взяли дело в свои руки. Металлическую конструкцию типа «елка», стоящую на одной из улиц района, они украсили портретами президента Владимира Путина, главы правительства Дмитрия Медведева и губернатора Самарской области Николая Меркушкина. И назвали получившийся арт-объект «Вертикаль власти».

29 декабря стало известно, что волшебная сила искусства подействовала на местные власти. Как сообщает TLTgorod, рукотворная новогодняя «вертикаль власти» была ликвидирована. А в металлическую конструкцию сотрудники коммунальных служб вставили ветви сосны. Таким образом на Цветной бульвар Автозаводского района Тольятти вернулось традиционное новогоднее убранство.