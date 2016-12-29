Липецкая область лидирует по самым низким ценам на продукты питания

В 2016 году Липецкая область удержала лидерство по количеству самых низких цен на социально значимые продукты питания в Черноземье. Самым дорогим регионом оказалась Тамбовская область.﻿

В Липецкой области оказались самые дешевые говядина, свинина, вареная колбаса, мороженая рыба, морковь и соль. В список самых дорогих попал лишь один продукт — молоко. Стоимость литра молока составила 49,73 рубля, тогда как в Белгородской области средняя цена на молоко была всего 41,13 рубля.



Как передает GOROD48, 1 кг говядины в среднем стоил 274,73 рубля. Вареная колбаса в регионе стоила 285,09 рубля за 1 кг, тогда как в Курской области ее покупали за 312,92 рубля. Овощи отличались по стоимости от 2,5 до 4 рублей.

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