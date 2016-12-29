Специалисты из РФ высоко оценили меры безопасности в аэропорту Каира

В начале следующего года специалисты из России и Египта совершат ряд двусторонних визитов, рассказал министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи.

Он добавил, что российская делегация сейчас находится в Каире. Специалисты, по словам министра, очень высоко оценили принимаемые меры безопасности во втором терминале международной воздушной гавани города, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что соглашение России и Египта по авиабезопасности уже готово к подписанию.