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Четверг,
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Специалисты из РФ высоко оценили меры безопасности в аэропорту Каира

Российская делегация сейчас находится в Египте

В начале следующего года специалисты из России и Египта совершат ряд двусторонних визитов, рассказал министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи.

Он добавил, что российская делегация сейчас находится в Каире. Специалисты, по словам министра, очень высоко оценили принимаемые меры безопасности во втором терминале международной воздушной гавани города, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что соглашение России и Египта по авиабезопасности уже готово к подписанию.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Специалисты из РФ высоко оценили меры безопасности в аэропорту Каира

Российская делегация сейчас находится в Египте

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