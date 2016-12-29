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В Афинах впервые за несколько лет выпал снег

Непривычные погодные условия стали причиной пробок на дорогах

В Афинах прошел сильный снегопад впервые за несколько лет продолжительностью около четырех часов. Снежный покров на улицах не превышал 3–4 см.

В нескольких районах страны из-за неожиданного природного явления возникли сложности на дорогах. Гололеда нет, температура стоит плюсовая, однако автобусы ходят с увеличенными интервалами. Также ограничено движение наземной части метро.

Как сообщает «РИА Новости», в нескольких районах Греции действует запрет полиции на движение транспорта без цепей противоскольжения, а на нескольких дорогах полностью закрыто движение.

Нелегко в такую погоду пришлось местным бездомным, однако для них правительством Афин открыты специальные пункты, где они смогут согреться и переночевать, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Аэропорт Афиш работает в штатном режиме, все рейсы вылетают по расписанию.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В Афинах впервые за несколько лет выпал снег

Непривычные погодные условия стали причиной пробок на дорогах

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