В Афинах впервые за несколько лет выпал снег

В Афинах прошел сильный снегопад впервые за несколько лет продолжительностью около четырех часов. Снежный покров на улицах не превышал 3–4 см.

В нескольких районах страны из-за неожиданного природного явления возникли сложности на дорогах. Гололеда нет, температура стоит плюсовая, однако автобусы ходят с увеличенными интервалами. Также ограничено движение наземной части метро.

Как сообщает «РИА Новости», в нескольких районах Греции действует запрет полиции на движение транспорта без цепей противоскольжения, а на нескольких дорогах полностью закрыто движение.

Нелегко в такую погоду пришлось местным бездомным, однако для них правительством Афин открыты специальные пункты, где они смогут согреться и переночевать, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Аэропорт Афиш работает в штатном режиме, все рейсы вылетают по расписанию.