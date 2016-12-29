Глава Нижнего Новгорода не собирается пока вступать в «Единую Россию»

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов заявил: «Уголовников в «Единую Россию» не берут, поэтому пока в партию я вступить не могу». Так он ответил на вопрос о том, не собирается ли он вступать в партию власти. Сити-менеджер Нижнего провел пресс-конференцию 29 декабря 2016 года.

Сергей Белов пояснил, что по уставу «Единой России» в партии не может состоять человек, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Однако он надеется, что суд его оправдает. На вопрос о том, будет ли он вступать в «Единую Россию» в случае положительного для него решения суда, нижегородский сити-менеджер сказал, что если будут предложения, он их рассмотрит.

Как напоминает НИА «Нижний Новгород», дело в отношении сити-менеджера Нижнего Новгорода Сергея Белова (в 2011–2013 годах — замглавы Ленинского района) и главы Ленинского района Надежды Рожковой с августа этого года рассматривается в суде. Они обвиняются в халатности из-за обрушения жилого дома. Пока чиновники находятся под подпиской о невыезде.

