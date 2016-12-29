Командующий СФ поздравил семьи тех, кто находится в дальних походах

Командующий Северным флотом (СФ) вице-адмирал Николай Евменов в преддверии Нового года встретился с членами семей тех, кто находится в дальних походах, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Командующий поблагодарил жен моряков-североморцев за терпение, верность, любовь, преданность, а также обеспечение надежного тыла. Не обошел вице-адмирал вниманием и детей, напомнив им, что отцы их с честью и достоинством защищают интересы России в Мировом океане.

Северный флот сейчас широко представлен в Средиземном море, где находятся авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большой противолодочный корабль «Североморск» и несколько судов обеспечения.