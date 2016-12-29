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Порошенко: «Россия развязала кибервойну против нашего государства»

Об этом президент Украины заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны

Президент Украины заявил, что спецслужбы России причастны к ряду кибератак на ведомства и государственные СМИ страны.

По словам Порошенко, всего за последние два месяца выявлено около 6,5 тыс. спланированных хакерских атак на пять ведомств и 31 государственный информационный ресурс Украины. Об этом украинский лидер заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).  

Проведенные расследования ряда инцидентов указывает на причастность к кибератакам спецслужб России, заявил он.

При этом Порошенко отметил, что спецслужбы России причастны к кибератакам прямо или косвенно. «Россия развязала кибервойну против нашего государства», — резюмировал политик.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Порошенко: «Россия развязала кибервойну против нашего государства»

Об этом президент Украины заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны

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