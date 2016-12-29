В Тамбовской области усилены меры безопасности

На предстоящих праздниках, из-за того что Тамбов является новогодней столицей России-2016/17, меры безопасности в регионе значительно повышены. Только в новогоднюю ночь в области запланировано более 70 массовых мероприятий. Все места их проведения будут предварительно обследованы и оборудованы контрольно-пропускными пунктами.

Как передает ИА «Онлайн Тамбов.ру», в новогоднюю ночь будет задействовано более 1 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии, а также 130 членов народных дружин. На Рождество будут дежурить более 600 полицейских.

Кроме того, усилена работа и жизнеобеспечивающих служб. В праздничные дни количество дежурных врачей в регионе будет увеличено. Бригадам коммунальщиков поручено незамедлительно реагировать и устранять возникающие в ЖХК неполадки.