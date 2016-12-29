Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Студенческие столовые России проверят «ревизорро»

В вузах могут внедрить единый стандарт питания

Общественное обсуждение проекта общероссийских правил для вузовских столовых инициировал уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов. В частности, предлагается проводить проверки качества блюд и соблюдения санитарных норм силами самих учащихся. Студентам-«ревизорро» разрешат совершать инспекции без предупреждения.

Документ касается высших и средних учебных заведений России, сообщает Псковское агентство информации. Проект устанавливает единые требования к безопасности и качеству продуктов, порядок формирования стоимости блюд. В дальнейшем планируется доработка стандарта и его внедрение в учебных заведениях.

В документе прописано обязательное наличие комплексных разнообразных горячих завтраков, обедов и ужинов. Также предлагается регулировать цены на продукцию питания с помощью установления предельных наценок.

По проекту все столовые должны быть оборудованы терминалами для безналичной оплаты, чтобы решить проблему очередей.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Студенческие столовые России проверят «ревизорро»

В вузах могут внедрить единый стандарт питания

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке