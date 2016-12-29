Студенческие столовые России проверят «ревизорро»

Общественное обсуждение проекта общероссийских правил для вузовских столовых инициировал уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов. В частности, предлагается проводить проверки качества блюд и соблюдения санитарных норм силами самих учащихся. Студентам-«ревизорро» разрешат совершать инспекции без предупреждения.

Документ касается высших и средних учебных заведений России, сообщает Псковское агентство информации. Проект устанавливает единые требования к безопасности и качеству продуктов, порядок формирования стоимости блюд. В дальнейшем планируется доработка стандарта и его внедрение в учебных заведениях.

В документе прописано обязательное наличие комплексных разнообразных горячих завтраков, обедов и ужинов. Также предлагается регулировать цены на продукцию питания с помощью установления предельных наценок.



По проекту все столовые должны быть оборудованы терминалами для безналичной оплаты, чтобы решить проблему очередей.