Воронежские спасатели помогли первокласснику попасть на утренник

Воронежские спасатели помогли первокласснику попасть на новогодний утренник в школе. Ребенок оказался запертым один в квартире.

Шестилетний мальчик из Поворинского района позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Ребенок пожаловался диспетчеру, что не может попасть на утренник из-за того, что родители заперли его в квартире.



Мальчик сильно плакал и с трудом объяснил диспетчеру ситуацию. При этом первоклашка сильно удивился, что дозвонился в экстренную службу. Он рассказал, что звонил маме.



Как передает РИА «Воронеж», диспетчеру удалось успокоить ребенка и расспросить о родителях. Оператор ЕДДС дозвонилась до матери мальчика. Отмечается, что в итоге мальчик попал на школьный праздник вовремя.