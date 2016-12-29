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Трамп лично пишет свою инаугурационную речь

Избранный президент хочет, чтобы она была краткая и ясная

Дональд Трамп, 8 ноября избранный президентом США, сам пишет свою речь, с которой выступит на церемонии инаугурации 20 января в Вашингтоне.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN, об этом рассказал специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли.

Он встречался с политиком для обсуждения церемоний инаугурации прежних президентов. Бринкли отметил, что в работе над речью принимают участие специалисты, но избранный президент хочет, чтобы она стала его произведением.

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года на Капитолийском холме в Вашингтоне.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Трамп лично пишет свою инаугурационную речь

Избранный президент хочет, чтобы она была краткая и ясная

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