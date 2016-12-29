Трамп лично пишет свою инаугурационную речь

Дональд Трамп, 8 ноября избранный президентом США, сам пишет свою речь, с которой выступит на церемонии инаугурации 20 января в Вашингтоне.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN, об этом рассказал специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли.

Он встречался с политиком для обсуждения церемоний инаугурации прежних президентов. Бринкли отметил, что в работе над речью принимают участие специалисты, но избранный президент хочет, чтобы она стала его произведением.

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года на Капитолийском холме в Вашингтоне.