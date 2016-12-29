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Россиянка извинилась перед Николаем Валуевым за переигравшего мужа

Жительница Москвы обратилась к депутату Госдумы, который вообще был не в курсе, о чем идет речь

Избранный от Брянской области депутатом Государственной думы Николай Валуев принял извинения от супруги некоего гражданина, которая поблагодарила экс-боксера за выдержку. По словам встревоженной женщины, ее муж «переиграл». Правда, депутат не смог вспомнить, о ком и о чем идет речь.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», москвичка Полина написала Николаю Валуеву следующее: «Николай Сергеевич, прошу прощения за хамство мужа. Он немного переиграл, извините. Спасибо за вашу выдержку. Перепил муж в аэропорту. Утром проснулся и до сих пор не в себе». Дама попросила депутата не держать зла на супруга. 

Николай ответил, что не в курсе, о чем идет речь, но извинения принял, в заключение пожелав москвичке беречь мужа.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Россиянка извинилась перед Николаем Валуевым за переигравшего мужа

Жительница Москвы обратилась к депутату Госдумы, который вообще был не в курсе, о чем идет речь

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