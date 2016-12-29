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В Рязани из-за эпидемии гриппа поликлиники перешли на шестидневку

Все медицинские учреждения региона работают в усиленном режиме

Поликлиники Рязани перевели на шестидневную рабочую неделю. Врача на дом теперь возможно вызвать до 17 часов. Предусмотрено дежурство специализированных бригад в выходные и праздничные дни.

Для больных с ОРВИ и гриппом готовы 500 мест, при необходимости их количество может быть увеличено в три раза.

В медучреждениях и аптеках создан запас противовирусных и других препаратов, в стационарах имеется всё необходимое оборудование для качественного оказания медицинской помощи, ссылаясь на правительство области пишет РИА «7 новостей».

Число заболевших гриппом и ОРВИ в Рязанской области на прошлой неделе увеличилось на 43,1%.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В Рязани из-за эпидемии гриппа поликлиники перешли на шестидневку

Все медицинские учреждения региона работают в усиленном режиме

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