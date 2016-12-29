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Украина ввела новые санкции в отношении России

Об этом объявил Совет национальной безопасности и обороны Украины

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел новые санкции против российских физических и юридических лиц.

Также СНБО продлил на год все санкции, введенные ранее.

Под новые ограничения попали лица, якобы «незаконно избранные в Государственную думу» на территории Крыма.

Также, согласно заявлению СНБО, санкции коснутся членов избирательных комиссий и «украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству», передает «РИА Новости».

Кроме того, ограничения ввели против сотрудников российских правоохранительных органов и судов, якобы причастных к незаконному задержанию украинских граждан в РФ.

Также СНБО применил санкции к российским юрлицам, якобы причастным к ведению гибридной войны против Украины в киберпространстве.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Украина ввела новые санкции в отношении России

Украина ввела новые санкции в отношении РоссииОб этом объявил Совет национальной безопасности и обороны Украины

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