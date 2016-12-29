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Путин и Асад обсудили прекращение огня в Сирии

В четверг состоялся телефонный разговор президентов России и Сирии

Владимир Путин и Башар Асад обсудили по телефону договоренности о прекращении огня в Сирии и переходе к процессу политического урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в четверг.

Политики дали высокую оценку договоренностям, достигнутым при посредничестве России и Турции. «Дана высокая оценка достигнутым при посредничестве России и Турции договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу», — говорится в сообщении. Уточняется, что президент Сирии заявил, что готов соблюдать договоренности.

Начало в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию явилось бы «важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса», уточняет пресс-служба Кремля, сообщает «Федеральное агентство новостей». 

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Путин и Асад обсудили прекращение огня в Сирии

В четверг состоялся телефонный разговор президентов России и Сирии

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