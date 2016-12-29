Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Мизулина: отклоненный Кремлем закон вторгался в личную жизнь

Сенатор поддержала решение президента отклонить закон о создании банков данных по всем обучающимся в отечественной системе образования

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина поддержала решение президента РФ Владимира Путина отклонить закон о создании банков данных по всем обучающимся в отечественной системе образования.

По словам сенатора, закон «грубо нарушает конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну».

«Я приветствую это мудрое и взвешенное решение президента. Рада, что Владимир Владимирович [Путин] разделяет позицию родительской общественности, которая выступила против этого закона», — говорится в заявлении, размещенном на сайте сенатора.

Ранее Мизулина поднимала вопрос о необходимости отклонить принятый Госдумой в третьем чтении закон.

«Закон ставит каждого россиянина перед выбором между конституционным правом на неприкосновенность частной жизни и конституционным правом на образование ребенка», — считает сенатор.

По ее словам, если родители выбирают второе, то они будут вынуждены смириться с вторжением в личную жизнь семьи. В противном случае придется изыскивать возможность­ обучать ребенка вне государственной системы образования.

Законопроект о формировании в России баз данных по контингенту учащихся был внесен в Госдуму в начале 2016 года и вызвал неоднозначную реакцию в обществе и экспертной среде. Несмотря на это, депутаты приняли его единогласно, после чего документ утвердил Совет Федерации.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Мизулина: отклоненный Кремлем закон вторгался в личную жизнь

Сенатор поддержала решение президента отклонить закон о создании банков данных по всем обучающимся в отечественной системе образования

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке