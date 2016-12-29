Мизулина: отклоненный Кремлем закон вторгался в личную жизнь

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина поддержала решение президента РФ Владимира Путина отклонить закон о создании банков данных по всем обучающимся в отечественной системе образования.

По словам сенатора, закон «грубо нарушает конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну».

«Я приветствую это мудрое и взвешенное решение президента. Рада, что Владимир Владимирович [Путин] разделяет позицию родительской общественности, которая выступила против этого закона», — говорится в заявлении, размещенном на сайте сенатора.

Ранее Мизулина поднимала вопрос о необходимости отклонить принятый Госдумой в третьем чтении закон.

«Закон ставит каждого россиянина перед выбором между конституционным правом на неприкосновенность частной жизни и конституционным правом на образование ребенка», — считает сенатор.



По ее словам, если родители выбирают второе, то они будут вынуждены смириться с вторжением в личную жизнь семьи. В противном случае придется изыскивать возможность­ обучать ребенка вне государственной системы образования.

Законопроект о формировании в России баз данных по контингенту учащихся был внесен в Госдуму в начале 2016 года и вызвал неоднозначную реакцию в обществе и экспертной среде. Несмотря на это, депутаты приняли его единогласно, после чего документ утвердил Совет Федерации.

