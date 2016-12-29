Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Оренбурге возбудили уголовное дело после массовой гибели рыбы

В воде было зафиксировано превышение ионов аммония в 144 раза

Прокуратура Оренбургской области добилась возбуждения уголовного дела после массовой гибели рыбы в Сакмарском районе. В августе 2016 году на местном карьере был выявлен падеж более 300 голов рыбы.

Анализ отобранных проб воды показала, что предельно-допустимые концентрации химических веществ в водоему превышали норму от двух до 144 раз. Нормативное содержание ионов аммония было превышено в 144,4 раза.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», при этом на протяжении длительного времени полицейские не решали вопрос о возбуждении уголовного дела. После вмешательства оренбургского межрайонного природоохранного прокурора было возбуждено дело по статье «Загрязнение поверхностных вод, если это деяние повлекло причинение существенного вреда рыбным запасам».

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В Оренбурге возбудили уголовное дело после массовой гибели рыбы

В воде было зафиксировано превышение ионов аммония в 144 раза

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке