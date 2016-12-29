В Оренбурге возбудили уголовное дело после массовой гибели рыбы

Прокуратура Оренбургской области добилась возбуждения уголовного дела после массовой гибели рыбы в Сакмарском районе. В августе 2016 году на местном карьере был выявлен падеж более 300 голов рыбы.

Анализ отобранных проб воды показала, что предельно-допустимые концентрации химических веществ в водоему превышали норму от двух до 144 раз. Нормативное содержание ионов аммония было превышено в 144,4 раза.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», при этом на протяжении длительного времени полицейские не решали вопрос о возбуждении уголовного дела. После вмешательства оренбургского межрайонного природоохранного прокурора было возбуждено дело по статье «Загрязнение поверхностных вод, если это деяние повлекло причинение существенного вреда рыбным запасам».