В декабре три жительницы Тверской области отметят 100-летний юбилей

По данным регионального отделения Пенсионного фонда, в декабре дни рождения будут праздновать шестеро долгожителей Тверской области, сообщает ИА «Твериград».

В последний месяц этого года по 100 лет отмечают три жительницы региона — из Твери, городов Кимры и Бологое. Еще один долгожитель живет в тех же Кимрах, он встретит 101-й день рождения, а дедушка из поселка Редкино Конаковского района — 102-й.

Самой старшей из декабрьских долгожителей — тверичанке — исполнится 103 года.