В декабре три жительницы Тверской области отметят 100-летний юбилей

В этом месяце также празднуют дни рождения еще три долгожителя региона
По данным регионального отделения Пенсионного фонда, в декабре дни рождения будут праздновать шестеро долгожителей Тверской области, сообщает ИА «Твериград».
В последний месяц этого года по 100 лет отмечают три жительницы региона — из Твери, городов Кимры и Бологое. Еще один долгожитель живет в тех же Кимрах, он встретит 101-й день рождения, а дедушка из поселка Редкино Конаковского района — 102-й.
Самой старшей из декабрьских долгожителей — тверичанке — исполнится 103 года.