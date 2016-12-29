За год новгородские приставы взыскали более 2 млрд рублей

За год судебные приставы Новгородской области взыскали более 2,4 млрд рублей. Большую часть из них составили долги по алиментам, зарплатам и кредитным обязательствам.



Взысканную сумму новгородские приставы называют рекордной. В 2015 году было возвращено около 1,5 млрд рублей.

Как передает «Новгород.ру», взыскать долги удалось благодаря различным мерам воздействия на неплательщиков: от ареста имущества и расчетных счетов до ограничения водительских прав. При этом порядка 3 тыс. жителей Новгородской области в канун нового года не смогут выехать за рубеж, так как их долг превышает 10 тыс. рублей.

«Известия» ранее сообщали, что с 2017 года работа коллекторов в России может быть полностью упразднена. Причина — в отсутствии нормативно-правовых актов, которые бы регулировали их деятельность.

Президент страны Владимир Путин подписал указ, наделяющий Федеральную службу судебных приставов полномочиями осуществлять надзор за коллекторами.

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