СМИ узнали о высылке 35 российских дипломатов из США

США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Им дано 72 часа, чтобы покинуть страну.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Собеседник агентства отметил, что США закрывают два дипломатических представительства РФ, якобы используемых в целях разведки. Доступ российским дипломатам к представительствам в штате Мэриленд и Нью-Йорке будет запрещен с полудня 30 декабря.