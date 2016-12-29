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СМИ узнали о высылке 35 российских дипломатов из США

Им дано 72 часа, чтобы покинуть страну

Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Им дано 72 часа, чтобы покинуть страну.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Собеседник агентства отметил, что США закрывают два дипломатических представительства РФ, якобы используемых в целях разведки. Доступ российским дипломатам к представительствам в штате Мэриленд и Нью-Йорке будет запрещен с полудня 30 декабря.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

СМИ узнали о высылке 35 российских дипломатов из США

СМИ узнали о высылке 35 российских дипломатов из СШАИм дано 72 часа, чтобы покинуть страну

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